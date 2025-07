Sandra Braga celebra mais um ano de vida e é homenageada por sua trajetória no Amazonas

Notícias de Manaus – Neste domingo (27), o Amazonas celebra os 66 anos de Sandra Braga, uma figura marcante na política e na vida social do estado. Conhecida por sua postura serena, elegância e forte atuação na área social, Sandra é esposa do senador e ex-governador Eduardo Braga (MDB) e deixou seu legado como ex-primeira-dama e ex-senadora da República.

Ao longo de mais de quatro décadas, Sandra construiu ao lado de Eduardo Braga uma sólida história de amor, cumplicidade e compromisso com o bem público. São 43 anos de união, três filhas – Brenda, Bruna e Bianca Braga – e quatro netos, que tornam o aniversário ainda mais especial, coincidentemente celebrado também no Dia dos Avós.

Durante o período em que ocupou uma cadeira no Senado Federal, Sandra Braga demonstrou sensibilidade e competência ao representar o Amazonas. Sua atuação discreta, mas eficaz, foi marcada por atenção às causas sociais, principalmente voltadas à infância, à saúde e ao apoio às comunidades mais vulneráveis.

Como primeira-dama, seu trabalho foi além das formalidades. Sandra coordenou projetos sociais relevantes e criou vínculos duradouros com instituições filantrópicas. Sua atuação rendeu reconhecimento popular e respeito institucional, tornando-se uma referência de liderança feminina no estado.

A celebração de Sandra Braga não é apenas de mais um ano de vida, mas do símbolo que ela representa para muitas mulheres amazonenses: força com leveza, discrição com firmeza e afeto com responsabilidade pública.