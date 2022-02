Saúde Amazonas: leitos de UTI montados em Parintins têm baixo número de internações por Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A primeira ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do interior do estado, instalada no Hospital Jofre Cohen, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), pelo Governo do Amazonas, em outubro de 2021, já atendeu quase 200 pacientes da região do Baixo Amazonas. Mesmo com a alta de casos pela Covid-19, o número de internações ocasionadas pela doença foi baixo, por conta do avanço da vacinação.

Quatro meses após ser inaugurado pelo governador Wilson Lima, os 11 leitos de UTI já receberam 186 pacientes com diferentes causas, sendo nove com diagnóstico de Covid-19. Ao todo, 146 pacientes receberam alta, 27 foram transferidos para a capital e 13 evoluíram para óbito.

“Nosso objetivo está sendo alcançado, que é levar atendimento de média e de alta complexidade para aquela região do Baixo Amazonas, beneficiando não apenas o município de Parintins, como os demais municípios que estão ao seu redor”, ressaltou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde (SES-AM).

O secretário de Saúde destacou também o baixo número de pacientes que foram internados na UTI por Covid-19, fruto do avanço da vacinação nos municípios do Baixo Amazonas.

“Podemos responsabilizar a vacina por, nesse período, a UTI não ter recebido um número expressivo de pacientes com complicações graves da Covid-19, já que, somando todos os municípios que compõem aquela região, mais de 88% já tomaram as duas doses da vacina”, afirmou Anoar Samad.

Vacinação – De acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), nos municípios do Baixo Amazonas já aplicaram 337.826 doses do imunizante contra a Covid-19, sendo 166.462 da 1ª dose, 147.563 da 2ª dose, 3.106 da dose única, 60.690 a 1ª dose de reforço (3ª dose) e cinco 2ª dose de reforço (4ª dose) foram aplicadas para a população com alto grau de imunossupressão.

Investimento – A implantação da estrutura de média e alta complexidade faz parte do projeto Saúde nas Calhas, do Programa Saúde Amazonas, para a descentralização dos serviços assistenciais à população do interior do Estado.

A estrutura montada para que os primeiros leitos de UTI fossem instalados em Parintins, contou com o investimento do Governo do Amazonas, no montante de R$ 3 milhões em obras de adaptação do Hospital Jofre Cohen, além de recursos federais, municipais e da iniciativa privada.

Além das obras estruturais, o Governo do Estado contratou serviços especializados, médico e de enfermagem intensivistas, técnico de enfermagem com experiência em tratamento intensivo, nefrologia, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico bioquímico e médico neonatologista e entregou um tomógrafo, que irá reforçar o parque de imagem do hospital.

* Com informações da assessoria de imprensa