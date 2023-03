Saúde do Amazonas amplia público-alvo da vacina bivalente contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (21)

Redação AM POST

O Amazonas amplia, a partir desta terça-feira (21/03), o público-alvo para receber a vacina bivalente contra a Covid-19. A vacina passa a estar disponível e será ofertada de acordo com o planejamento das secretarias municipais de saúde para os trabalhadores da saúde, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade e população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

A determinação segue orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, que considera análise do perfil epidemiológico da Covid-19 atual. A orientação estadual consta na Nota Informativa Conjunta da SES-AM/FVS-RCP, disponível no site da FVS-RCP.

“Você que já fez, pelo menos, o esquema básico (primeira e segunda dose), já pode também tomar a sua dose de reforço da vacina bivalente. Então, procure os postos das suas prefeituras e faça mais essa dose de reforço contra a Covid-19”, destaca o secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a ampliação do público-alvo é uma medida importante para garantir a proteção da população e evitar a propagação do vírus. “A vacina bivalente é uma medida eficaz contra a Covid-19. A vacinação é uma das principais medidas para combater a pandemia e proteger a saúde da população”, afirma Tatyana.

Vacina bivalente

A vacina bivalente contra a Covid-19 é a continuidade da resposta protetora da vacinação para a prevenção da doença sintomática e formas graves das novas variantes da Ômicron. Como dose de reforço, a vacinação com dose da bivalente contra a Covid-19 previne a evolução de desfechos graves pela doença, como hospitalização e óbito.

O esquema vacinal para os grupos prioritários é de uma dose de vacina bivalente (reforço) para as pessoas, com 12 anos ou mais, que apresentarem, pelo menos, o esquema primário de duas doses com vacinas monovalentes.

Quem não faz parte dos grupos prioritários deve concluir a imunização com doses monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou do esquema primário com monovalentes.

Quem pode tomar a bivalente

Os grupos prioritários são: Pessoas a partir de 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência, como asilos, com idade a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores destas instituições; imunocomprometidos; comunidade indígenas, ribeirinhas e quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade), população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas; e funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.