Saullo Vianna vai levar ao Congresso investigação sobre possível cartel de combustíveis em Parintins

Notícias do Amazonas – O deputado federal Saullo Vianna anunciou que levará ao âmbito federal a investigação sobre um possível cartel no preço dos combustíveis em Parintins. A declaração foi feita na última terça-feira (12), durante participação em um Podcast local, ao lado do vereador Alex Garcia, um dos dez parlamentares que assinaram o pedido de apuração encaminhado ao Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e a outros órgãos de fiscalização.

PUBLICIDADE

Leia mais: Veja o momento em que Hytalo Santos e marido são presos em São Paulo

De acordo com Saullo, além das medidas já adotadas pela Câmara Municipal — como denúncias ao Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), Ministério Público, Procon e Agência Nacional do Petróleo (ANP) —, ele pretende reforçar as cobranças diretamente em Brasília.

PUBLICIDADE

“Na próxima semana estarei em Brasília e vou aproveitar para visitar o presidente da ANP, para que sejam tomadas providências urgentes. Não podemos permitir que os consumidores de Parintins continuem sendo lesados por preços abusivos e práticas ilegais”, afirmou o parlamentar.

A Câmara de Parintins mantém uma postura firme contra o que chama de cartel, suposta combinação de preços entre postos de combustíveis, que, segundo denúncias, chegou a registrar diferença de até R$ 2,10 por litro em relação aos valores praticados em Manaus.

No Ministério Público, a denúncia foi formalizada pelos vereadores Alex Garcia (PSD), Paulo Cesar Rodrigues Linhares (Presidente da Câmara), Márcia Auxiliadora Cardoso Baranda (vice-presidente), Azamor Paulo Cardoso Pessoa (MDB), Fábio Gadelha Cardoso (Podemos), Josenaldo Batista Lima (Podemos), José Tupinambá Ribeiro Ponte (PP), Carlos Julvan Silva de Medeiros (PSD), Wilson Tardelly Lopes Cursino (União) e Francisco Walteiltom de Souza Pinto (Avante).