Seap inicia Exame Supletivo para custodiados no interior do Estado

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), iniciou, na quinta-feira (20/07), o Exame Supletivo para os custodiados da Unidade Prisional Itacoatiara (UPI).

Com duração de dois dias (20, 21), as provas serão realizadas em níveis, são eles: Ensino Fundamental e Ensino Médio. Com um total de 53 inscritos, o equivalente a 38% da população carcerária da Unidade.

A realização do Exame Supletivo nas unidades prisionais do Estado tem como objetivo basilar a regularização funcional e/ou escolar das Pessoas Privadas de Liberdade (PPL’s), com enfoque no desmonte educacional.

Para o Secretário da Seap, Coronel Paulo Cesar, é necessário e positivo que os direitos dos reeducandos sejam assegurados, e o acesso à educação dentro do Sistema. “O trabalho desenvolvido pelo Governo do Amazonas por meio da Seap, visa trazer dignidade da Pessoa Privada de Liberdade, promovendo uma efetiva ressocialização através das atividades educacionais. Essas ações possibilitam o alcance de satisfatórios índices, consequentemente a reinclusão dessas pessoas à sociedade”, pontuou.

De acordo com o reeducando João Lucas (nome fictício), a realização desses exames dentro das unidades prisionais pode ser encarada como uma ferramenta valiosa no processo de inclusão pós-cárcere.

“Muitos custodiados que hoje estão no Sistema não tiveram acesso ao Ensino Fundamental lá fora, devido às dificuldades da vida, e por conta dos projetos da Seap, aqui nós temos uma segunda chance para reescrever o futuro através dos estudos e da educação. Esse amparo abre novos horizontes para gente, é uma oportunidade de transformação de vida”.

Redação AM POST