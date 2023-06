Seap inicia obra de construção de Unidade Prisional no município de Manacapuru

Na manhã de terça-feira (06/06), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), visitou a obra da Unidade Prisional de Manacapuru (UPM), localizada no Km 8 da Rodovia AM-352, no Ramal Canaã. A inspeção teve como objetivo acompanhar o andamento do projeto.

Com uma área de 6.982,05 m2 e capacidade para 286 custodiados, o projeto executado pela construtora Konpax, prevê a criação de celas de concreto com espaço para 6 reeducandos cada, presença de quatro muralhas de 7,2 metros de altura, além das torres de vigilância em cada canto das muralhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A unidade também vai dispor de áreas de saúde, jurídico, triagem, salas de aula, local para vivência coletiva, módulo de tratamento químico e penal, e espaço para espera de visitantes. As obras foram iniciadas na primeira semana de junho e deverão ser entregues em dezembro de 2024.

De acordo com o diretor de operações da Konpax e engenheiro responsável pela obra, Charlys Oliveira, a construção da unidade é um projeto avançado e pode ser considerado modelo.

“Essa é a primeira unidade 100% automatizada do Estado, ou seja, conta com celas automáticas que conferem maior segurança aos agentes penais. É um padrão que está sendo utilizado por nós a nível Brasil, visando a regionalização de unidades mais afastadas da capital”, pontuou o diretor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o titular da Seap, coronel Paulo César, a construção da primeira unidade no município trará melhorias ao Sistema Prisional e à sociedade de modo geral.

“Hoje, temos a oportunidade de entregar ao estado melhoria de vida, respeito e promoção da dignidade, não só aos custodiados, como a seus familiares e aos servidores, e essa é uma das primícias do Governo do Estado do Amazonas, cuidar das pessoas e assegurar seus direitos básicos”, afirmou o secretário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST