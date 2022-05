Seas reforça orientação sobre Crédito Rosa que tem financiamentos que variam de R$ 500 a R$ 21 mil no AM

Redação AM POST

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), reforçou o serviço de orientação e atendimento a mulheres que empreendem e desejam obter financiamento por meio do Crédito Rosa, durante a ação do Governo Presente realizada neste sábado (30/04), no bairro Compensa. A nova edição do programa do Governo do Amazonas aconteceu na Escola Estadual Coronel Pedro Alcântara, das 8h às 14h.

O Crédito Rosa é um programa de fomento voltado a mulheres empreendedoras que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.

Uma das empreendedoras atendidas na ação do Governo Presente deste sábado foi Maria das Dores Macedo, de 54 anos. Artesã e moradora da Compensa, ela foi até o posto da Seas no colégio para se informar sobre o crédito.

“Fiquei sabendo da ação por meio de grupos de comunicação e resolvi vir. Quero investir em máquinas de costura, já que trabalho com artes em retalho. Confecciono tapetes, jogos para banheiro, e vendo em feiras. Se tudo der certo, será uma ajuda e tanto”, afirmou.

A coordenadora do Crédito Rosa na ação, Alcimira Albuquerque, destacou a importância do programa em aproximar os serviços do governo da população.

“Sabemos que muitas pessoas não conseguem resolver esses assuntos por conta do trabalho, então essa é a importância de programas como o Governo Presente. Levamos esses serviços à população durante um dia inteiro, num só lugar. É gratificante dar visibilidade ao Crédito Rosa, que beneficia empreendimentos liderados por mulheres”, disse.

Governo Presente – Idealizado pelo governador Wilson Lima, o programa Governo Presente visa levar serviços públicos estaduais para mais perto da população. Nas ações, são oferecidos serviços gratuitos de cidadania, saúde, fomento, trânsito, entre outros.

Em Manaus, a iniciativa já foi realizada nas zonas leste e norte; e no interior, alcançou a população dos municípios de Careiro da Várzea, Itamarati, Carauari, Eirunepé, Benjamin Constant e Tabatinga Cidadania, social e fomento.