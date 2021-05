Sebrae-AM é acusado de possível fraude e irregularidade em licitações

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Possíveis irregularidades e fraudes em licitação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (SEBRAE-AM), foram denunciadas nesta quarta-feira (26). A informação chegou a Redação AM POST que apura o caso.

A reportagem tentou falar com a assessoria do SEBRAE-AM por meio das redes sociais e de telefone com final 4045 mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. De qualquer forma o AM POST deixa aberto o espaço para defesa do órgão.