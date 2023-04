Sebrae Amazonas alinha implantação do programa Cidade Empreendedora para o município de Novo Airão

Redação AM POST

Com o objetivo de expandir o programa Cidade Empreendedora para todo o estado, o corpo técnico do Sebrae Amazonas reuniu-se na tarde desta quarta-feira (26/04), na sede da prefeitura, com os secretários do município de Novo Airão para ouvir as necessidades de cada área e planejar as estratégias de atuação para a implementação do programa.

Esta segunda etapa de alinhamento é um desdobramento da parceria firmada entre a diretora superintendente do Sebrae, Ananda Carvalho, e o prefeito de Novo Airão, Roberto Frederico Paes Junior, que aconteceu no dia 11 de abril na sede do Sebrae.

O primeiro diálogo do programa refere-se à apresentação do programa aos prefeitos, para que seja feito o primeiro levantamento e envolvimento direto de todas as secretarias dos municípios.

Para implementar o programa em Novo Airão, o Sebrae Amazonas trabalhará em parceria com a prefeitura e outras entidades locais. A ideia é promover uma série de ações para capacitar os empreendedores locais, fomentar a cultura empreendedora na região e impulsionar o desenvolvimento econômico dentro das especificidades do município.

Além de contribuir para o desenvolvimento de novos negócios, o Cidade Empreendedora também estimula a atração de investimentos para a região. O prefeito Roberto Frederico Junior acredita que a parceria visa a transformação do município, assim como ser de grande importância para a população.

“Hoje, ter uma parceria com o Sebrae é algo de grande relevância, principalmente para o nosso município, que é um município com vocação turística, onde cada etapa, cada demanda, cada busca de empreendedorismo e desenvolvimento que venha através do Sebrae é de grande importância. Essa parceria deu certo”, afirma o prefeito.

Cidade Empreendedora – Com 10 eixos estratégicos, o Cidade Empreendedora atua nos municípios com a gestão de ações e o fortalecimento de lideranças locais, a desburocratização, o empreendedorismo nas escolas, o incentivo à criação de salas do empreendedor, o marketing territorial, a inclusão produtiva e a conscientização da importância de que as compras governamentais priorizem os pequenos negócios.