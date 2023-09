Seca de 2010 na Amazônia foi a mais drástica desde 1902

Amazonas – Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgaram um estudo publicado na revista Geophysical Research Letters que revelou que a seca que assolou a Amazônia em 2010 foi a mais severa já registrada desde 1902, superando até mesmo a seca de 2005, que era considerada a pior do século.

A pesquisa se baseou na análise de uma série histórica de dados de pluviosidade na região da bacia amazônica, que inclui medições desde o início do século 20. Os resultados do estudo apontam que a seca de 2010 teve início no começo do verão, durante o fenômeno El Niño, mas foi intensificada pelo aquecimento das águas tropicais do Atlântico Norte. Esse processo resultou em uma estação seca prolongada que afetou o ciclo hidrológico da região.

Os impactos dessa seca foram significativos, levando ao rebaixamento dos níveis de água e à seca completa de cursos d’água e afluentes de rios na bacia amazônica, com a região sul sendo a mais afetada. Isso causou sérios problemas socioambientais, especialmente para as populações ribeirinhas que dependem dos rios para sua locomoção, deixando-as isoladas.

Seca 2023

Nesta quinta-feira (28), Rio Negro atingiu a cota 16,11 metros, nível considerado muito baixo para o período. Em período de cheia, entre os meses de novembro de maio, o nível chega a 29 metros.

No Estado do Amazonas, já são 15 municípios em situação de emergência em razão da seca severa. Segundo levantamento realizado pela Defesa Civil do Estado, as cidades mais atingidas pela baixa das águas estão nas calhas dos rios Juruá e Solimões, nas regiões do Alto e Médio Solimões. Outros 40 municípios estão em estado de alerta e cinco em atenção.