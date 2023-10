Seca faz rio desaparecer em comunidade no Amazonas; veja antes e depois

Notícias do Amazonas – A seca já é extrema no Estado do Amazonas e 42 municípios estão em situação de emergência. Na Comunidade do Tumbira, localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, moradores estão sendo afetados pela seca. Imagens divulgadas pela Fundação Amazônia Sustentável mostram o cenário impressionante do local em que o rio desapareceu devido a estiagem.

A comunidade está localizada a aproximadamente uma hora e meia com trajeto feito de barco partindo de Manaus. A comunidade está sofrendo com o desabastecimento de alimentos, água potável e itens básicos, já que o transporte fluvial é o único meio de locomoção no local.

Veja o antes e depois do local:

Para ajudar os moradores, uma arrecadação de alimentos e água potável para auxiliar as famílias está sendo realizada. As doações podem ser entregues na sede da FAS na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez de Novembro.

Também é possível doar valores em dinheiro para o pix 09.351.359/0001-88 (Fundação Amazônia Sustentável).

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), somado ao El Niño, que provoca aumento das temperaturas em águas superficiais do oceano na região do Pacífico Equatorial, o aquecimento do Atlântico Tropical Norte, acima da linha do Equador, não permite a formação de nuvens, o que interfere na falta de chuvas na Amazônia. A estiagem pode afetar ainda mais municípios no Amazonas. A previsão é que ao menos 50 entrem em estado de emergência ainda neste mês.

*Redação AM POST