Seca no Amazonas: Prefeitos do interior se encontram na Defesa Civil para alinhar ações de combate a estiagem

Em um esforço conjunto para combater os impactos da estiagem que atinge o Amazonas este ano, prefeitos dos municípios de Codajás, Careiro da Várzea, Maraã, Nova Olinda do Norte e Silves se reuniram na sede da Defesa Civil do Amazonas, nesta terça-feira (12/09), para alinhar ações de mitigação dos efeitos da seca na esfera municipal.

Também participaram, por meio de videoconferência, representantes de Alvarães, Borba, Careiro Castanho, Fonte Boa, Guajará, Nhamundá, Novo Airão, Pauini, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

O secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, destacou a importância do encontro: “Estamos lidando com uma das secas mais intensas dos últimos anos, e é essencial que os prefeitos estejam alinhados e trabalhando em conjunto para proteger nossas comunidades”, afirmou Máximo.

Durante a reunião, os prefeitos receberam informações atualizadas sobre a situação da estiagem em suas respectivas regiões e discutiram estratégias para enfrentar os desafios iminentes. Questões como a distribuição de recursos hídricos e a assistência humanitária à população afetada foram debatidos durante o encontro.

Na manhã desta terça-feira, o Governo do Estado anunciou um investimento de R$ 100 milhões na Operação Estiagem 2023, a fim de garantir que os municípios tenham os recursos necessários para enfrentar os desafios decorrentes do desastre natural. Os prefeitos expressaram sua determinação em trabalhar em estreita colaboração com a Defesa Civil e com outros órgãos governamentais para garantir a segurança e o bem-estar de suas comunidades.

Panorama atual

Quatro municípios estão em situação de emergência: Envira, Itamarati, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença. Além disso, treze municípios estão em estado de atenção, enquanto outros quinze permanecem em alerta. a Defesa Civil do Amazonas segue monitorando diariamente os 62 municípios do estado quanto ao nível dos rios.

Redação AM POST