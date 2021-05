Secretaria de Cultura e Economia Criativa lança ‘Correio do Amor’ para o Dia das Mães

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lançou o “Correio do Amor” em homenagem ao Dia das Mães. A ação vai selecionar canções para uma serenata virtual, com a participação de músicos que compõem os Corpos Artísticos do Estado, no segundo fim de semana de maio, por meio do Instagram (@culturadoam).

Continua depois da Publicidade

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta foi inspirada em costume antigo de manauaras, que ofereciam espetáculos no Teatro Amazonas como presente e homenagem para pessoas queridas.

“Essas dedicatórias eram uma forma de demonstrar carinho e afeto por meio da arte. E estão registradas em livros sobre o nosso maior patrimônio cultural, que, em 2021, completa 125 anos”, afirma o titular da pasta. “A partir de pesquisas, resolvemos resgatar esse costume e fazer o ‘Correio do Amor’, em que o público pode participar e tornar a data comemorativa ainda mais significativa para as mães”.

Como participar – O público pode deixar a sugestão de música e o nome da homenageada na publicação “E se você pudesse dedicar uma canção a sua Mãe?”, no Instagram @culturadoam. A serenata virtual vai acontecer nos dias 8 e 9 de maio, para atender o maior número de pedidos.

Continua depois da Publicidade

Estão cotados para participar da ação músicos da Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões do Amazonas, Orquestra de Câmara do Amazonas, Amazonas Jazz Band e integrantes do Coral do Amazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa