Secretaria de Educação dá início ao cronograma de reposição de aulas no Amazonas

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar iniciou, neste sábado (15/07), o Calendário Especial de Reposição das aulas perdidas durante o período de greve dos professores no Amazonas. Para o Ensino Regular, as reposições acontecerão durante 13 sábados, até o mês de outubro. Já para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a reposição será até o dia 28 de julho.

O Calendário Especial foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE-AM), por meio da Resolução 079/2023, e será executado tanto nas escolas das capitais quanto do interior. As datas referem-se aos dias de paralisação dos profissionais da educação, que ocorreram entre maio e junho deste ano. Para o Ensino Regular, serão utilizados 11 sábados de reposição: 15 e 22 de julho; 05, 12, 19 e 26 de agosto; 02,16 e 23 de setembro; 07 e 21 de outubro. Para o EJA, serão dias corridos de 14 a 28 de julho.

Na manhã deste sábado, a Secretaria de Educação, por meio da Secretaria Executiva Adjunta Pedagógica (Seap), acompanhou o primeiro dia de reposição das aulas. Segundo a diretora do Departamento de Políticas Públicas Educacionais (Deppe), Adriana Antonaccio, o objetivo é que, a partir deste sábado, os alunos tenham seus direitos de aprendizagem repostos, pois é preciso garantir o cumprimento dos 200 dias letivos conforme o artigo 24 da Lei de Diretrizes e Base.

“Hoje, a Secretaria de Educação começou a operacionalizar o calendário de reposição da rede estadual de ensino do Amazonas, em virtude do movimento grevista, quando os professores pararam por 13 dias de ministrar aulas. Montamos um calendário para mais de 470 escolas que paralisaram durante a greve. Lembramos também que esse calendário foi aprovado pelo CEE-AM, dando todo o respaldo necessário para que possamos começar essa operalização”, afirmou a diretora.

Capital e Interior

O Centro Educacional de Educação Integral (CETI) Gilberto Mestrinho, no Educandos, zona Sul, foi uma das escolas da capital a cumprir o primeiro dia do calendário especial. De acordo com a gestora Larissa Tamys, os professores e alunos estão cientes quanto a importância dessa reposição por direito, principalmente, devido às avaliações que serão realizadas esse ano, como por exemplo, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e vestibulares.

“É um dia letivo normal, então, aqui os alunos têm o café da manhã, almoço, lanche da tarde, tudo dentro da normalidade. Os alunos estão tendo aula dentro do que foi planejado pelos professores. Estamos garantindo a oferta das disciplinas normalmente, tendo em vista, principalmente, as avaliações que estão vindo”, ressaltou a gestora.

Aluno da 3ª série do Ensino Médio do Ceti, João Fernandes, 18 anos, destacou que, como finalista, utilizará as aulas aos sábados para somar aos estudos para as avaliações dos vestibulares que irá prestar como Sistema de Ingresso Seriado (SIS), da Universidade do Estado do Amazonas; Processo Seletivo Contínuo (PSC), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Agora que está vindo o Sis, PSC e Enem, a gente precisa dessa reposição para que a gente não fique tão atrasado. A gente já está vindo de uma pandemia, então precisamos aproveitar essas aulas até outubro para conseguir fazer um bom Enem e tirar boas notas”, contou o jovem.

Ainda na manhã deste sábado, a secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo, acompanhou as aulas no município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), nas Escolas Estaduais (EE) Elias Novoa e Senador João Bosco. O calendário especial será aplicado em todos os municípios, nas escolas onde houve paralisação.

De modo geral, as escolas que não aderiram à paralisação devem cumprir o Calendário Escolar Oficial de 2023. No caso da EJA, as unidades de ensino que não aderiram à paralisação devem aguardar o cumprimento do Calendário Especial de Reposição para dar início ao 2º semestre, juntamente com as demais turmas, obedecendo ao período de Rematrícula e Matrícula.