Secretário de educação fatura mais de R$ 140 mil com acúmulo de cargos no AM e MP tenta reaver dinheiro

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), através da Promotoria de Justiça de Boca do Acre (PJBCA), ajuizou na última segunda-feira (31/01) uma ação civil pública visando reparar prejuízos financeiros do município, causados por ato de improbidade administrativa devido ao acumulo de cargos do secretário municipal de educação. O valor total mínimo recebido indevidamente foi um montante de mais de R$ 140 mil.

Com base no Inquérito Civil (IC), foi verificado que o secretário acumulou, indevidamente, a função pública de secretário municipal, além de ser concursado e exercer os cargos de professor de ensino fundamental e vigia na Secretaria Estadual de Educação. Nos anos de 2017 a 2020 ele recebeu pelos três cargos, já no período de 2018 até o presente momento, recebeu pelos cargos de secretário e professor.

De acordo com as provas colhidas durante investigação, foi constatado que desde que assumiu o cargo de secretário municipal, em 2017, não houve o exercício de nenhuma das outras funções, muito embora tenha recebido pelos outros cargos.

Ainda segundo o IC, o réu continua acumulando as remunerações e funções indevidamente, conforme informações disponíveis no portal da transparência do município. Diante disso e das provas apresentadas pela investigação, foi determinado, ao Município e ao Estado, o afastamento e a suspensão dos pagamentos recebidos por ele pelos cargos de professor e vigia.

Na mesma decisão, foi estipulada multa no valor de R$ 10 mil por dia de descumprimento da ordem acima e também foi requerido o bloqueio dos bens do réu. A ação ainda aguarda a decisão do juiz.

Improbidade Administrativa: É definida como uma conduta inadequada, praticada por agentes que possuem cargos públicos ou outros envolvidos e que cause danos à administração pública.

