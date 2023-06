Secretário de Saúde realiza visita técnica para o Festival de Parintins

A secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) esteve no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), na terça-feira (06/06), para realizar uma visita técnica na área de saúde em preparação para 56º Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 30 de junho e 1º e 02 de julho deste ano, no Bumbódromo, localizado na Rua Batucada, 134 – Centro.

O secretário da SES-AM, médico Anoar Samad, acompanhou a visita e destacou a importância de se realizar a vistoria presencialmente. “É determinação do Governador Wilson Lima fazer uma festa linda e segura e estamos aqui para garantir o melhor atendimento pela saúde. Nossa equipe já esteve aqui, anteriormente, e estamos de fato preparados para deixar o público brincar, com a segurança de que teremos um atendimento de excelência”, pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A grande concentração de pessoas é um fator preponderante para que a SES-AM reforce a infraestrutura local de saúde, para que esta esteja preparada para o atendimento imediato e resolutivo dos agravos de saúde de urgência/emergência na média e alta complexidade.

A festa popular que acontece todos os anos é reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No anopassado, a cidade recebeu a visita de mais de 100 mil pessoas.

Redação AM POST