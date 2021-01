Secretário de Segurança do Amazonas recebe título honorífico da Polícia Militar de Roraima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, recebeu na manhã deste sábado (23/01) o título honorífico de Amigo da Polícia Militar de Roraima (PMRR). A entrega da honraria aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde o secretário tem coordenado as ações das forças de Segurança desde que entrou em vigor o decreto de restrição à circulação de pessoas como medida de enfrentamento à Covid-19.

O representante da PMRR, capitão César, disse que o objetivo é fortalecer a parceria entre as instituições. “Hoje nós estamos fazendo a entrega do título honorífico de Amigo da Polícia Militar do Estado de Roraima, em nome do coronel Francisco Xavier Castro, comandante-geral, ao coronel Bonates, nosso parceiro. O objetivo é estreitar os laços entre as corporações e isso aqui fica materializado, registrado, pela importância que a Secretaria de Segurança tem na parceria com a Polícia Militar de Roraima”, disse.

Honrado com o título, o coronel Louismar Bonates agradeceu a comenda recebida. “Tenho várias comendas, mas esta vai ficar guardada no fundo do meu coração. Tenho um carinho muito grande pelo estado de Roraima, já morei lá, tenho amizade pela Polícia de Roraima, tenho grandes amigos. E quero aqui transmitir meus agradecimentos, um forte abraço ao coronel Francisco e a todos os componentes da Polícia Militar de Roraima”, disse.



FOTOS: Divulgação/SSP-AM