Secretário de Segurança reúne com ministro da Venezuela e alinha ações integradas

Redação AM POST

Visando alinhar ações relacionadas às questões migratórias e de segurança entre a Venezuela e o estado do Amazonas, o secretário-executivo de Segurança Pública, coronel Anézio Paiva, recebeu a visita do ministro conselheiro da Embaixada da República Bolivariana da Venezuela, Tomás Silva, na tarde de quinta-feira (25/03). A reunião ocorreu na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na zona norte de Manaus.

Durante o encontro, foram tratados temas como a imigração dos venezuelanos para Manaus, além do combate ao narcotráfico e o tráfico de armas, crimes que são realidades no país e também no Amazonas.

Segundo Paiva, o Amazonas já recebeu 20 mil venezuelanos, dentre eles, seis mil vivem hoje na capital. “É uma visita de estreitamento de laços e nós tratamos vários assuntos, principalmente a crise migratória da Venezuela. Então, a preocupação do ministro, nessa crise migratória, é que venham criminosos para o nosso estado, justamente para potencializar o crime organizado aqui. Por isso, vamos fazer várias reuniões para montar nossas estratégias para combater o narcotráfico e o tráfico de armas”, resumiu.

De acordo com o ministro Tomás Silva, a reunião foi produtiva no sentido de alinhar ações positivas tanto para questão sanitária, envolvida com a imigração, e também no combate ao crime organizado. “Nós trocamos ideias de como combater, organizar e cooperar contra o crime organizado, mas também combater ações criminosas que possam acontecer e com prevenção e cooperação vamos trabalhar juntos”, salientou.

*Com informação da Assessoria de Imprensa