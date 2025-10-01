Sedecti realiza workshop para construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Amazonas

Notícias do Amazonas – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) realiza, entre os dias 6 e 8 de outubro, o workshop para construção do Plano de Ações do Plano de Bioeconomia do Amazonas, no Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), em Manaus. O encontro marca uma das últimas etapas do processo colaborativo iniciado em 2020 e reunirá representantes da academia, setor público, privado e terceiro setor.

As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/486affW.

Escuta em todos os municípios

A formulação do plano contou com a participação direta da população, após a Sedecti percorrer os 62 municípios amazonenses, ouvindo lideranças locais, representantes do setor produtivo, academia, governos municipais e sociedade civil. A partir dessas contribuições, foi estruturada uma versão preliminar do documento, que servirá de base para a definição conjunta das ações e metas a serem implementadas.

O secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jeibi Medeiros, destacou a ampla representatividade do processo:

“Quase metade das vozes presentes são de mulheres (46,34%). Foram 4,3 mil contribuições vindas de todos os setores estratégicos: produção primária, Polo Industrial de Manaus, agroindústrias, inovação, academia e governos municipais. Essas contribuições não ficaram no papel, elas foram incorporadas ao plano e vão se transformar também em um caderno de diálogos, uma memória coletiva desse processo”.

Etapa decisiva e olhar global

Durante os três dias de programação, os participantes irão debater parcerias estratégicas, propor ações e fortalecer o ecossistema da bioeconomia no Amazonas, com foco na valorização da sociobiodiversidade.

Medeiros reforçou que a versão final do plano será apresentada internacionalmente:

“O objetivo é entregar uma proposta de política pública colaborativa, que reflita as realidades e as demandas locais. Será global. A versão final do plano será apresentada na COP 30, mostrando ao mundo inteiro que o Amazonas tem, na bioeconomia, não só um caminho de sustentabilidade, mas um potencial único de transformar o futuro do planeta”.

O Plano Estadual de Bioeconomia

A iniciativa, liderada pelo governador Wilson Lima e coordenada pela Sedecti, sob comando do secretário Serafim Corrêa, busca consolidar um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovador, reconhecendo a floresta em pé e a sociobiodiversidade como ativos capazes de gerar riqueza, empregos e oportunidades alinhados à conservação ambiental.

O plano está estruturado em cinco eixos principais:

Governança

Descarbonização e Energia Renovável

Pessoas e Cultura

Ecossistema de Negócios

Patrimônio Cultural e Genético

Desde 2020, sua construção contou com parcerias estratégicas, consultorias especializadas e o ciclo de diálogos municipais, que garantiram a escuta ativa da sociedade para formulação de propostas consistentes e alinhadas às realidades locais.