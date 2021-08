Seduc abastece escolas do Amazonas com merenda para volta às aulas 100% presenciais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Cento e cinquenta e duas escolas de Manaus começaram a ser abastecidas com os itens da merenda escolar, nesta quarta-feira (18/08). Os insumos, como perecíveis, proteínas, frutas e legumes compõem a alimentação escolar dos mais de 440 mil estudantes da rede pública estadual, que retornarão às atividades integralmente presenciais na próxima segunda-feira (23/08).

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto vai entregar, até a sexta-feira (20/08), 210 toneladas de alimentos nas escolas que preparam a merenda na própria unidade escolar. Outras 84 unidades da rede estadual de ensino recebem os alimentos pré-prontos, apenas para aquecer ou servir.

Rosalina Lôbo, secretária adjunta de Gestão, diz que os suprimentos adicionais estão sendo entregues para garantir que os alunos sigam tendo a merenda balanceada e de qualidade, já costumeira nas escolas da rede pública estadual.

“Vamos atender todos os alunos, todos os dias da semana e precisamos atender bem. Além dos itens normais da alimentação escolar do PNAE [Programa Nacional de Alimentação Escolar], estamos fazendo uso dos insumos da agricultura familiar e, também, dos processos do Preme, que tem o fomento relacionado à questão de ampliar a segurança nutricional dos nossos alunos e diversificando mais ainda o nosso cardápio. Do ponto de vista nutricional, a escola ainda é a alimentação regular certa que esses alunos têm, então, é também um ponto de apoio às famílias, porque o aluno pode estudar e se alimentar”, reforçou a secretária adjunta.

Retorno das aulas – O Governo do Estado retoma as atividades 100% presenciais para 230 mil estudantes de Manaus, nesta segunda-feira (23/08). Para a retomada, a Secretaria de Estado de Educação continuará exigindo o uso obrigatório de máscaras no ambiente escolar para estudantes e trabalhadores da educação e, agora, as aulas passam a ser de segunda à sexta-feira.