Seduc abre inscrições para Provão Eletrônico da EJA em cinco municípios do interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC) inicia nesta segunda-feira (15) o período de inscrições para o Provão Eletrônico destinado a estudantes de Codajás, Tabatinga, Tefé, Presidente Figueiredo e Parintins. As inscrições poderão ser feitas até sexta-feira (19) e devem ser realizadas pela internet, no site http://examesupletivo.seduc.am.gov.br, com o envio de RG, CPF e comprovante de residência.

PUBLICIDADE

As provas ocorrerão entre os dias 22 e 26 de setembro, nos turnos matutino e vespertino, por meio de plataforma virtual. A aplicação será realizada em escolas polo de cada município: CETI José de Araújo Rodrigues, em Codajás; CETI João Carlos Pereira dos Santos, em Tabatinga; CETI Francisco Hélio Bezerra Bessa, em Tefé; Escola Estadual Maria Calderaro, em Presidente Figueiredo; e Escola Estadual Dom Gino Malvestio, em Parintins.

Luciano Melo, coordenador do Sistema Eletrônico de Avaliação, ressaltou a importância da iniciativa: “A quem não teve a oportunidade de concluir os estudos na idade certa por um motivo, ou por outro, esta é mais uma oportunidade para concluir e realizar sonhos”.

O exame é composto por 20 questões que avaliam as etapas de ensino não concluídas. Para o Ensino Fundamental, os estudantes responderão a perguntas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. No Ensino Médio, também serão incluídas Química, Física, Biologia, Filosofia e Sociologia.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Veja o momento em que garimpeiros trocam tiros com a PF em Humaitá

Os candidatos que atingirem nota mínima de 6,0 receberão o certificado de conclusão da etapa. O acompanhamento durante as provas é feito por profissionais da Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade (GAEED), garantindo orientação e suporte aos participantes.

A idade mínima para participação é de 15 anos no Ensino Fundamental e 18 anos no Ensino Médio. Cada estudante poderá agendar até quatro componentes curriculares por turno e deve chegar ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Entre 2022 e 2024, mais de 4,9 mil alunos do interior do estado participaram do Provão Eletrônico, e aproximadamente 5,6 mil certificados foram emitidos. Os aprovados em todas as disciplinas devem solicitar o certificado pelo e-mail [email protected], enviando cópia do RG, CPF e comprovante de residência.