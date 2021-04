Seduc-AM convoca 269 candidatos aprovados no PSS 2019

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou 269 candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado 2019/2020 para atuação no interior do Amazonas, na modalidade de Ensino Mediado por Tecnologia e em área indígena. O atendimento aos convocados ocorre de terça (27/04) a quinta-feira (29/04), conforme as orientações disponíveis no link www.educacao.am.gov.br/processo-seletivo-simplificado-pss-2019/.

Continua depois da Publicidade

A entrega de documentos obrigatórios dos candidatos será realizada de maneira on-line, pelo e-mail [email protected], e somente na terça (27/04) e na quarta-feira (28/04), até as 14h. Na quinta-feira (29/04), acontecerá o procedimento de lotação nas coordenadorias regionais de Educação (CREs).

O profissional convocado deverá encaminhar para o e-mail a documentação comprobatória escaneada em PDF, em um único arquivo, legível (de preferência colorido) e com no máximo de 17 folhas. No assunto do e-mail, deve ser informado o nome do município e a disciplina para qual o candidato foi aprovado. Já no corpo da mensagem, deverão constar: nome completo, contato telefônico, estado civil, fator RH e raça.

A documentação obrigatória encaminhada passará por uma análise realizada pela equipe da Gerência de Promoção e Valorização do Servidor (GERVS). Após a análise documental, o técnico da GERVS encaminhará o procedimento para emissão de laudo de aptidão e a declaração da Junta Médico-Pericial do Estado.