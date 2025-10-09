Seduc-AM convoca 53 novos profissionais do PSS para atuar no interior e em áreas indígenas do Amazonas

Notícias do Amazonas – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) divulgou, nesta quinta-feira (09/10), uma nova convocação de 53 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária. Deste total, 16 profissionais foram chamados pelo Edital nº 01 para atuar em municípios do interior, enquanto 37 fazem parte do Edital nº 02, destinado às comunidades indígenas. A relação completa dos convocados está disponível no link: https://bit.ly/pss_seducam.

O atendimento aos novos convocados será realizado em duas etapas. A primeira, de forma virtual, ocorrerá entre 00h01 e 23h59 do dia 10 de outubro, por meio do Sistema Admissional, no endereço https://admissao.seduc.am.gov.br/.

Na segunda etapa, os candidatos deverão comparecer presencialmente à Coordenadoria Regional de Educação (CRE) onde se inscreveram, a partir das 8h do dia 13 de junho. Nessa ocasião, será obrigatória a entrega dos documentos e a formalização da lotação.

De acordo com a gerente de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas) da Seduc-AM, Marilene Remígio, a convocação reforça o compromisso da secretaria em garantir o funcionamento das escolas estaduais.

“Estamos realizando convocações de PSS de maneira regular. O objetivo é que esses profissionais iniciem seus ofícios o quanto antes nas escolas estaduais”, destacou.

A Seduc-AM reforça que o não comparecimento do candidato dentro do prazo estabelecido implicará na exclusão automática do certame, conforme previsto nos editais nº 01 e nº 02-PSS/SEDUC/2023/2024.