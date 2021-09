Seduc amplia oferta de curso gratuito de espanhol para alunos da rede estadual

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, ampliou a oferta do curso gratuito de Espanhol a estudantes da rede estadual, como parte do projeto Na Ponta da Língua. A iniciativa, que integra o programa Educa+Amazonas, visa capacitar os alunos dos ensinos Fundamental (8º e 9º anos) e Médio (1ª e 2ª séries) para o aprendizado de uma língua estrangeira.

Para se inscrever, os alunos precisam ter frequência regular e média final de notas acima de 75, no componente de Língua Portuguesa, tendo como base o último boletim no ano letivo de 2020. As inscrições seguem até o próximo dia 30 de setembro, por meio do link: https://bit.ly/3Aq4Yfq. As vagas são limitadas.

“É uma oportunidade única e que transformará a vida de muitos jovens, tenho certeza. Nos dias atuais, dominar um segundo idioma deixou de ser um diferencial para se tornar pré-requisito na hora de procurar por emprego. Muitas portas vão se abrir a esses estudantes, dentro e fora do Brasil”, afirmou a secretária de Educação, Kuka Chaves.

Inicialmente, o Na Ponta da Língua atenderá somente alunos de Manaus e será ofertado aos sábados, de maneira gratuita, em dois polos: Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Elisa Bessa Freire, na zona leste de Manaus; e Escola Estadual Sólon de Lucena, na zona centro-sul. O projeto contará com avaliação da assiduidade, desempenho e comprometimento.

A primeira etapa do projeto está ofertando mil vagas para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental à 2ª série do Ensino Médio, da rede estadual.

Serão oferecidas 40 turmas, sendo 24 para o curso de Inglês, que já está com as vagas preenchidas, e 16 para o de Espanhol, com o número máximo de 25 estudantes por turma, respeitando as faixas etárias. O edital completo está disponível no link: https://bit.ly/3yhsXvw.

Experiência internacional – Os dez melhores estudantes, nos cursos de Inglês e de Espanhol, serão premiados com uma experiência internacional para os países falantes destes idiomas.