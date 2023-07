Seduc analisa decisão de encerrar programa de escolas cívico-militares no AM

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas (Seduc-AM) informou, nesta quarta-feira (12), que está analisando a decisão do Governo Federal de encerrar o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim) no estado.

A decisão, conjunta do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Defesa, dá fim ao que era uma das prioridades do governo na gestão Bolsonaro.

Das sete escolas do modelo no estado, seis são administradas pela Seduc-AM, sendo cinco em Manaus e uma em Tabatinga.

Em nota, a Seduc-AM informou que aguarda orientações para tomar as medidas cabíveis, para tratar sobre o andamento do modelo nas unidades de ensino.

A capital amazonense ainda possui uma unidade de ensino que é gerida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Escolas na capital

Escola Estadual Professor Nelson Alves Ferreira: localizado na Rua Cinco de Fevereiro, bairro Betânia – fazia parte do modelo desde 2020.

Escola Estadual Professora Tereza Siqueira Tupinambá: localizado na Avenida Nepal, Conjunto Nova Cidade – fazia parte do modelo desde 2020.

Escola Estadual Professor Reinaldo Thompson: localizado na Rua Marquesa de Santos, Bairro Coroado – fazia parte do modelo desde 2020.

Escola Estadual Fueth Paulo Mourão: localizado na Rua Dr. Dalmir Câmara, bairro São Jorge – fazia parte do modelo desde 2022.

Escola Estadual Homero de Miranda Leão: localizado na Rua Prof. Manoel Belém, Cidade Nova – fazia parte do modelo desde 2022.

Escola Municipal Gilberto Rodrigues dos Santos: localizado na Rua raio de luz , Bairro Lago Azul – fazia parte do modelo deste 2022.

Com informação G1