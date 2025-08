Seduc convoca 61 aprovados do PSS para atuar no interior e em áreas indígenas do Amazonas

Notícias do Amazonas – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar anunciou, nesta quarta-feira (06/08), a convocação de 61 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2023/2024. Do total, 42 profissionais foram chamados para atuar em municípios do interior do Amazonas, conforme o Edital nº 01, enquanto 19 foram destinados a comunidades indígenas, conforme o Edital nº 02.

A lista única com os convocados, incluindo candidatos com e sem vínculo anterior com a pasta, está disponível na minuta de convocação. O processo de atendimento aos selecionados será realizado em duas etapas.

A primeira etapa, de caráter virtual, estará disponível durante todo o dia 6 de agosto, das 00h01 às 23h59, por meio do Sistema Admissional da Secretaria, acessível no site oficial.

A segunda etapa ocorre de forma presencial no dia 7 de agosto, a partir das 8h (horário local), conforme cronograma definido nos editais. Os candidatos deverão comparecer à sede da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município para o qual prestaram o PSS, levando a documentação obrigatória para efetivação da contratação temporária e definição da lotação.

Segundo Nilma França, assistente administrativa da Coordenação de Seleção, Admissão e Integração de Servidores (CSAI), os profissionais já serão alocados diretamente nas escolas onde irão atuar, com início imediato das atividades após a entrega da documentação.

“São mais 61 vagas oriundas do PSS de 2023 e 2024. No momento da entrega dos documentos, os candidatos já estarão lotados em suas respectivas escolas de atuação. O exercício da profissão já vai ser realizado de maneira imediata, conforme acordo do profissional com sua nova equipe docente”, explicou.

A Secretaria reforça que o não comparecimento ao atendimento presencial resultará na exclusão do candidato do certame, com a consequente perda do direito à vaga, conforme previsto no Edital nº 02-PSS/SEDUC/2023/2024