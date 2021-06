Seduc convoca 87 profissionais de educação aprovados em PSS no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) convocou, nesta quarta-feira (16/06), os 87 candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para atuação na modalidade de Educação Especial, na capital e no interior do estado. A lista completa, assim como as orientações de entrega dos documentos, pode ser encontrada no endereço: https://bit.ly/3zwxPyy

O procedimento de atendimento aos candidatos convocados será nesta quinta (17/06) e sexta-feira (18/06), de forma presencial, respeitando as restrições das medidas e orientações de enfrentamento ao novo coronavírus, como evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social. A apresentação será às 08h, horário local, com entrega de documentos e lotação presencial nas Coordenadorias Regionais, seguindo as orientações que constam na Convocação.

A lotação dos candidatos ocorrerá logo após a entrega da documentação na Sede da Coordenadoria Regional de cada município na convocação, conforme anexo II. O atendimento seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo.

Os candidatos convocados da capital deverão comparecer na Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor (GAAS) – antiga GERVS -, situada na sede da Secretaria de Educação, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, 250, bairro Japiim, zona sul da capital, obedecendo ao cronograma.

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) é de contratação para início imediato. Os candidatos que não estiverem disponíveis no dia e horário do cronograma, automaticamente serão excluídos do Processo Seletivo, de acordo com o item 10. (K), do edital de nº 01 PSS 2019/2020, devendo a Coordenadoria Regional encaminhar a desistência ou não apresentação do candidato.