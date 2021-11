Seduc convoca 96 aprovados em concurso no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, convoca 96 aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020. Os aprovados vão atuar no Ensino Regular, Especial e no Mediado por Tecnologia, em Manaus e no interior do Amazonas. O atendimento será por ordem de classificação, conforme cronograma no site www.educacao.am.gov.br.

O atendimento será nesta sexta-feira (05/11), na Gerência de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas) – antiga Gervs -, das 8h às 11h, na sede da Secretaria de Educação, na rua Waldomiro Lustoza, nº 250, bairro Japiim.

Do total de convocados, 52 são para atuação no interior, nos ensinos Regular, Indígena, Educação Especial e Mediado por Tecnologia. Outros 44 são para atuação na capital, com o Ensino Regular e Educação Especial.

Os profissionais convocados para o interior deverão se apresentar na sede da Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município para o qual se inscreveram, também respeitando os protocolos de segurança.

O atendimento dos candidatos seguirá a ordem de classificação, quando houver mais de um candidato para o cargo. A lotação dos aprovados ocorrerá logo após a entrega da documentação obrigatória.