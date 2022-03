Seduc divulga cronograma para posse de convocados no concurso de 2018 no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou, nesta quarta-feira (23/03), o cronograma de atendimento da 8ª convocação para lotação e posse de professores, pedagogos, merendeiros, assistentes técnicos, fonoaudiólogo, nutricionistas, psicólogos, engenheiros civis e eletricistas, aprovados no concurso público de 2018 para a capital e interior.

A 8ª convocação foi anunciada pelo governador Wilson Lima durante o início do ano letivo de 2022 e está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de 18 de março.

Os candidatos começarão a ser atendidos a partir do dia 28 de março, por ordem de classificação no certame. As informações completas sobre o cronograma estão disponíveis no link: https://bit.ly/3Iz5ZFk.

O atendimento dos aprovados ocorrerá na sede da Secretaria (rua Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2), no Hall de Galeria da unidade.

Os candidatos aprovados para Manaus serão atendidos entre os dias 28 de março e 4 de abril para entregar os documentos, listados no link acima.

Os convocados que atuarão no interior do Amazonas também deverão comparecer na sede da Secretaria de Educação, no período de 30 março a 4 de abril, conforme cronograma.

Realizado em 2018, o concurso ofertou 8.175 vagas e obteve 6.737 candidatos classificados, dentro do número de vagas.