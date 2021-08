Seduc orienta gestores para retorno de aulas 100% presenciais no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto realizou, nesta quinta-feira (19/08), uma reunião pedagógica com os gestores e coordenadores distritais para orientar as equipes escolares sobre o retorno às aulas 100% presenciais. Marcada para a segunda-feira (23/08), a retomada das atividades de segunda a sexta-feira tem foco na recuperação da aprendizagem dos estudantes da rede estadual.

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, destacou o esforço do Governo do Estado em retomar as atividades 100% presenciais para 230 mil estudantes de Manaus.

“As escolas já tiveram uma grande preparação, elas estão preparadas. O ponto focal é dar atenção a esses alunos de forma presencial para que a gente possa diminuir o ensino que foi prejudicado, durante esses 18 meses de pandemia. Precisamos fazer com que nosso aluno consiga recuperar”, declarou.

O encontro foi realizado em transmissão via Centro de Mídias da Educação do Amazonas (Cemeam) e tratou sobre a preparação dos estudantes para as avaliações nacionais a que serão submetidos. “O Governo não parou, a Seduc continuou no seu modelo de aula on-line, mas sabemos da dificuldade de que algumas famílias tivessem acesso a todo conteúdo”, explicou Kuka Chaves.

Com o retorno 100% presencial, as aulas nas 236 escolas de Manaus passam a ser de segunda a sexta-feira, os alunos deixarão de ser divididos em grupos A e B. Todas as séries e modalidades de ensino retornam à normalidade, com frequência nos cinco dias da semana.

Entre as mudanças, o acompanhamento das atividades remotas do Aula em Casa será utilizado como estratégia de reforço escolar, juntamente com o projeto Contraturno Digital. Com a retomada, os conteúdos serão vistos em sala de aula, no horário das aulas e as estratégias remotas serão facultativas.

O calendário escolar de 2021 permanece o mesmo, e será dada continuidade às atividades na escola.

Protocolos – Mesmo vacinados, trabalhadores e estudantes devem continuar utilizando máscaras durante todo o período dentro das escolas.

Desde o ano passado, as escolas da rede estadual estão adaptadas para que sejam cumpridos os protocolos de segurança em saúde definidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

As unidades dispõem de pias e totens/dispositivos de álcool gel e sabão, para que os estudantes e demais membros da equipe escolar possam higienizar corretamente as mãos. Além disso, escolas estão equipadas com tapetes sanitizantes e sinalizações com os principais protocolos e medidas de segurança e enfrentamento à Covid-19.

Em situações de casos confirmados de Covid-19, as escolas continuarão adotando o protocolo de afastamento da pessoa contaminada e posterior higienização do ambiente escolar.