Sedurb e Prefeitura de Manicoré acertam convênio de R$ 6,8 milhões para recuperação do sistema viário

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e a Prefeitura de Manicoré acertaram, nesta quarta-feira (31/05), os detalhes para assinatura de convênio no valor de R$ 6,8 milhões. Os recursos são para a recuperação do sistema viário do município (a 332 km de Manaus). A meta é alcançar 80 ruas, em dez bairros.

“Com esse convênio, vamos atender 30 mil moradores na zona urbana da cidade e melhorar a segurança do transporte municipal, a economia da cidade e a qualidade de vida da população”, destaca o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, engenheiro civil Marcellus Campêlo, que recebeu, na sede do órgão, o prefeito Lúcio Flávio do Rosário. A previsão, segundo ele, é de que o contrato seja assinado ainda no mês de junho, pelo governador Wilson Lima.

O Governo do Amazonas investirá R$ 5 milhões e a contrapartida do município será de R$ 1,8 milhão. Serão contemplados, com o serviço, os bairros Andaraí, Santo Antônio, Novo Horizonte, Rosário, São Sebastião, Manicorezinho, Presidente Lula, Auxiliadora, Santa Luzia e Rocinha.

De acordo com o prefeito de Manicoré, a recuperação asfáltica é um anseio da população. “Hoje, esse é o maior desafio da nossa cidade. Fizemos o levantamento e apresentamos ao Governo do Amazonas, que nos atendeu prontamente. Em nome da população, quero dizer que somos muito gratos pela sensibilidade do governador e do secretário Marcellus Campêlo”, afirmou.

Redação AM POST