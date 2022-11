Sefaz divulga relação de contribuintes premiados pela Nota Fiscal Amazonense

Redação AM POST

A sorte bateu à porta de dez cidadãos e sete entidades sociais na tarde desta quarta-feira (16/11). A Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), divulgou a lista de vencedores do 78º Sorteio da NFA, em transmissão ao vivo no Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas.

Os nomes dos vencedores do Sorteio Mensal, de novembro, também estão publicados no site oficial da campanha. Vale lembrar que a campanha contempla ainda os sorteios diários e anuais, com prêmios que vão de R$ 200 a R$ 50 mil reais. Para se cadastrar, tirar dúvidas e acompanhar os nomes dos vencedores, acesse www.nfamazonense.am.gv.br.

Educação Fiscal

Transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro da Águas, o sorteio contou com a participação dos dois representantes amazonenses no Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Assim como a Campanha Nota Fiscal Amazonense, o estímulo a projetos desta natureza faz parte do escopo do Programa de Educação Fiscal do Amazonas, uma parceria da Sefaz com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas.

O professor Rosenildo Silva, um dos coordenadores da Coordenadoria Distrital 2 da Secretaria de Educação e Desporto, participou da premiação e comentou a importância do Programa de Educação Fiscal e a felicidade de se tornar, pela primeira vez, finalista do prêmio nacional.

“Esse é um momento ímpar, em que nós estamos coroando a educação com esse trabalho da Sefaz, que já tem alguns anos. Identificamos uma relevância muito grande para a nossa sociedade, então participar de um programa como esse hoje é a afirmação que nós estávamos precisando”, disse ele, orgulhoso.

O professor Dilson Gomes, da escola Ruy Araújo, foi o outro representante do prêmio, presente na divulgação do sorteio. Ele comentou a importância da visibilidade que a participação proporciona à educação fiscal no Amazonas e falou sobre o projeto finalista do Prêmio Nacional.

“É extremamente importante participar hoje do prêmio nacional, e estar na final para gente significa muito, porque esse tema precisa ser abordado dentro da família, em casa, principalmente com o contribuinte”, disse ele.

Resultado

Confira o resultado do 78° Sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense:

Cidadãos

Ganhou R$ 20 Mil

– Ricardo Chain

Ganharam R$ 10 mil cada

– Francisco Carlos de Oliveira Ribeiro

– Ana Eliza Aleixo

Ganharam R$ 5 mil cada

– Joilson Ferreira Costa

– Eliezio Rodrigues Costa

– Jonathan Sousa Freitas

– Nuno Álvares Santos Silva

– Eudimar Silva de Lima

– Ana Lúcia Silva de Castro

– Rogério Caxias de Araújo

Entidades

Ganhou R$ 10 Mil

– Casa da Criança

Ganharam R$ 4 mil cada

– Casa Vhida – Associação de Apoio à Criança com HIV

– GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer

– Sociedade São Vicente de Paulo

– Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino

Ganharam R$ 2 mil cada

– Abrigo Coração do Pai

– Associação Pestalozzi