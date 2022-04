Sefaz divulga resultado do 71º Sorteio da Nota Fiscal Amazonense

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) divulgou, nesta quarta-feira (13/04), os nomes dos cidadãos e entidades sociais vencedores do 71º Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense. O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas, após o Jornal do Meio Dia.

Deste sorteio, participaram pouco mais de 269 mil pessoas, e foram emitidos 4,9 milhões de bilhetes. Um bilhete é gerado a cada R$ 50 em compras com pedido de nota fiscal – e inclusão do CPF para identificação do possível vencedor. Há limite de 50 bilhetes por CPF, a fim de combater a concorrência desleal.

Com o objetivo de incentivar a cidadania fiscal e o combate à sonegação de impostos, a campanha premia consumidores previamente cadastrados no site da NFA e que passa a solicitar a nota fiscal de consumo eletrônica (NFC-e) no ato de suas compras.

Além dos consumidores sorteados, entidades sociais recebem premiações no valor equivalente a 40% do prêmio, pago à parte do prêmio destinado ao cidadão pessoa física. As entidades, da capital e do interior, são indicadas pelos cidadãos no ato de cadastro na campanha.

Iniciada em 2016, a campanha atualmente possui 448,3 mil CPFs cadastrados e já sorteou mais de 31 mil prêmios, entre diários, mensais e anual. Os sorteios diários, nos quais os bilhetes são gerados independentemente do valor da nota fiscal, são seis prêmios: cinco de R$ 200 e um de R$ 1 mil.

Sorteios – Os sorteios mensais concedem sete prêmios de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. Já o sorteio anual, que costuma acontecer no começo do ano, sorteia prêmios de R$ 20 até R$ 50 mil, com bilhetes gerados a cada R$ 50 reais em notas fiscais geradas em qualquer período do ano.

Os cidadãos premiados podem entrar em contato com a Sefaz nos canais oficiais, o site nfamazonense.sefaz.am.gov.br ou pelos telefones 2121-1732 ou 2121-1689. A Sefaz possui ainda contas oficiais no Instagram e no Facebook.