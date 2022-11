Sefaz procura ganhadores da Nota Fiscal Amazonense que não resgataram seus prêmios

Redação AM POST

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) está à procura de seis ganhadores de prêmios diários de R$ 1 mil da Campanha Nota Fiscal Amazonense, que ainda não resgataram seus prêmios e cujos telefones e e-mails estão desatualizados.

Os prêmios da campanha são pagos exclusivamente por depósito bancário, em conta corrente ou poupança do titular do CPF contemplado. Após a data do sorteio, o consumidor tem 90 dias para preencher os dados bancários em sua conta no portal www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br. Decorrido esse prazo, o prêmio perde a validade.

A Coordenação da Campanha orienta a todos os consumidores cadastrados que atualizem seus dados de contato e verifiquem regularmente suas contas no portal, onde são informados os prêmios ganhos. Todos os dias são sorteados prêmios de R$ 200,00 a R$ 1 mil. Mensalmente são sorteados prêmios de R$ 5 mil até R$ 20 mil. E uma vez por ano são sorteados prêmios de R$ 10 mil até R$ 50 mil para as notas fiscais com CPF.

Os contemplados que precisam entrar em contato ou comparecer à Sefaz são:

– Maysa Melo de Oliveira, CPF final 15, premiada em 06/07/2022

– Marcos Aurélio Silva de Souza, CPF final 68, premiado em 10/07/2022

– Ricardo Feijão Farias Neto, CPF final 53, premiado em 22/07/2022

– Adria Rodrigues do Nascimento, CPF final 80, premiada em 24/07/2022

– Jonison Viana da Silva, CPF final 53, premiado em 27/07/2022

– Diana Modesto Moreira Moura, CPF final 68, premiada em 28/07/2022

A Coordenação da Campanha atende os consumidores pelos telefones (92) 2121-1689 / (92) 2121-1732 ou presencialmente na sede da Sefaz, avenida André Araújo, nº 150, sala 108.