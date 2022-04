Seguem buscas por corpo de criança de 7 anos que caiu em rio no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As buscas por Caroline Vasconcelos, 7 anos, continuam nesta terça-feira (5), bombeiros e familiares procuram pela menina desde a madrugada do último domingo (3). O acidente aconteceu após a mãe de Caroline, Ana Valéria Alves, 39 anos, se jogar no rio junto a sua filha, nas proximidades do município de Manaquiri.

Segundo informações da família da vítima, a mulher, a filha e marido voltavam de uma festa quando a rabeta que o homem pilotava pegou fogo. Para tentar se salvar, todos pularam no rio. O marido conseguiu chegar até a margem do rio, mas a mulher e a criança desapareceram.

O corpo de Ana Valéria, foi encontrado no domingo boiando no Rio Solimões.

Segundo familiares das vítimas, as buscas buscas pela criança serão encerradas pelas autoridades no fim do dia de hoje.

Alguns parentes das vítimas estão em Manaus cuidando dos detalhes do velório e do translado do corpo que será enterrado no município de Manacapuru.