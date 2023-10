Segunda edição do Feirão Limpa Nome começa nesta segunda-feira (16) no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Intitulo de Defesa do Consumidor (Procon-AM) começou nesta segunda-feira (16) os atendimentos para renegociação de dívidas. Dessa vez, aqueles que estão atrasados com o pagamento das contas da concessionária de serviços Amazonas Energia poderão obter descontos especiais e parcelar o valor total das dívidas sem precisar dar entrada.

O Feirão está sendo realizado na sede do Procon-AM, que fica na avenida André Araújo, número 1.500, no bairro Aleixo, na região Centro-Sul de Manaus. O evento vai acontecer até sexta-feira, das 8h às 15h. Além disso, as negociações também estão disponíveis em todas as lojas da Amazonas Energia na capital e no interior.

A 2º edição do Feirão Limpa Nome está sendo realizada devido à grande demanda da população em negociar seus débitos junto à concessionária de energia. Com as negociações, aqueles que estão em atraso terão seus nomes retirados dos serviços de proteção ao crédito logo após o pagamento da primeira parcela do acordo.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, mais de 60% da população adulta do Amazonas está com dívidas atrasadas, incluindo contas de energia elétrica, segundo o último levantamento realizado pelo Serasa.

“Nessa segunda edição do Feirão Limpa Nome, além de oferecer as condições exclusivas com parcelamento em até 60 vezes, com até 90% de desconto na negociação, ampliamos os atendimentos em todas as lojas da Amazonas Energia na capital Manaus e em todo o interior, dando assim a oportunidade para todos os consumidores amazonenses resolverem suas dívidas”, diz Fraxe.

As condições de parcelamento podem variar de acordo com a situação de cada cliente. Para realizar a renegociação de dívidas, o consumidor deve levar a fatura da com o código único descrito nas contas de água ou energia, RG e CPF.

É importante destacar que as negociações são feitas apenas pelo titular da conta, ou com uma procuração com cópias dos documentos tanto do titular quanto do representante. “O consumidor tem a oportunidade de desconto de até 90% do débito e com parcelamento estendido em até 60 vezes”, informa o diretor técnico do Interior e diretor de Relações Institucionais da concessionária Amazonas Energia, Radyr Oliveira.

