Segunda edição do Feirão Limpa Nome termina nesta sexta-feira (20)

A 2ª edição do Feirão Limpa Nome, organizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), chega ao terceiro dia de atendimento voltado à renegociação de dívidas dos consumidores junto à concessionária Amazonas Energia, que oferece vantagens de parcelamentos com desconto de até 90%.

De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a procura tem sido positiva, o que se deve às vantagens e descontos oferecidos aos consumidores durante a renegociação, que pode ser feita tanto na sede do Procon-AM quanto nas lojas da Amazonas Energia em todo o estado do Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com isso, houve uma descentralização, o que tem contribuído bastante para um atendimento mais célere na sede do órgão. “Foram até agora, três dias de um trabalho muito intenso, com o compromisso maior de atender o consumidor, ansioso em renegociar seus débitos. Tudo isso não teria sido possível sem a determinação do governador Wilson Lima”, afirmou Fraxe.

Entre os beneficiados do 2º Feirão, estão José Rodrigues, que tinha uma dívida de mais de quarenta mil reais, e não tinha mais esperança em negociar. “Consegui um ótimo acordo. Negociei com 80% de desconto os meus débitos com a Amazonas Energia, e estou muito feliz”, disse.

“Queremos ressaltar que nosso trabalho não para por aqui. Estamos com atendimento em todas as lojas da Amazonas Energia tanto na capital quanto no interior do estado, atendendo a todos os amazonenses que queiram aproveitar as vantagens e descontos exclusiva do Feirão”, afirmou o diretor de Relações Institucionais, da concessionária Amazonas Energia, Radyr Oliveira, da concessionária Amazonas Energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para realizar sua denúncia, a pessoa deve entrar em contato com o Procon-AM através dos seguintes canais de comunicação: telefone (92) 3215-4009 / 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h, exceto feriados), site http://www.procon.am.gov.br ou correio eletrônico: [email protected]. Se preferir, pode comparecer ao Procon-AM, localizado na Av. André Araújo 1500, Aleixo.

Redação AM POST