Segunda noite de Carnaboi volta a reunir grande público no Sambódromo

Redação AM POST

Esquenta para o Festival Folclórico de Parintins, o Carnaboi 2022 voltou a reunir, em sua segunda noite de festa (26/03), mais de 9 mil pessoas, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste de Manaus. O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado Cultura e Economia Criativa, e contou com aproximadamente 10h de apresentações, divididas entre artistas do Caprichoso, Garantido e dos bumbás manauaras Corre Campo, Garanhão e Brilhante.

Secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias destacou a felicidade que é retornar com o evento na capital. “É uma alegria muito grande que, depois de dois anos, em virtude da pandemia, estamos retornando com todo gás. A população estava sentindo falta de tudo isso e os artistas também. A geração de emprego e renda é muito importante, são mais de 200 artistas atingidos diretamente, fora os trabalhos informais, como os vendedores ambulantes”, pontuou o secretário executivo.

De acordo com Candido, ainda, o Carnaboi é apenas o início de uma série de eventos oficiais que devem anteceder Parintins. “Dia 2 de abril, aqui no Sambódromo, a gente vai iniciar os ensaios dos bumbás, com os dois bois, a partir das 20h. E todo sábado devemos intercalar, nos finais de semana, até o dia 18 de junho”, revelou.

Os shows iniciaram por volta das 19h e seguiram até a madrugada de domingo (27/03). Tony Medeiros, Edilson Santana, Márcia Novo, Israel Paulain, Sebastião Júnior, Carlinhos do Boi, Carlos Batata, Júnior Paulain e Arlindo Neto foram alguns dos artistas que fizeram com que o público matasse um pouco a saudade da Ilha Tupinambarana, que, em junho deste ano, volta a realizar o seu tradicional festival.

Família – Após dois anos de suspensão do Carnaboi, em virtude da pandemia, diversas famílias de Manaus aproveitaram a festa de sábado para voltar a “brincar de boi”. O motorista Elkins Araújo, de 48 anos, por exemplo, levou a esposa Regina e o sogro Edilson para o Sambódromo.

Torcedor do bumbá Garantido, ele elogiou a estrutura do Carnaboi 2022. “Dois anos sem o boi, agora está muito legal, muito divertido”, disse Elkins. Sua esposa, Regina, concordou: “Estou achando maravilhoso, estava com saudades. Hoje eu vim para trazer meu pai, que estava querendo ver e eu vim para satisfazer o desejo dele”.

Já Altercley Sampaio, 41, foi ao evento acompanhado dos filhos, sobrinhos, irmã e cunhado. Torcedor do Caprichoso, ele torce para que o bumbá azul e preto saia vitorioso do Festival Folclórico de Parintins.

“Após dois anos, é um momento ímpar para toda a sociedade amazonense. Eu, por exemplo, vim com toda a minha família prestigiar o evento. Está de parabéns toda essa galera, está de parabéns o Governo do Estado, que está nos proporcionando esse belíssimo evento. Eu como Caprichoso, a torcida é clara, vamos vencer mais essa”, finalizou Altercley.

Apoio – O Carnaboi 2022 contou com o efetivo da Polícia Militar para garantir a segurança do público, além de guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Transmissão – O evento foi transmitido, ao vivo, pela TV Encontro das Águas, redes sociais do @governo_do_amazonas, @culturadoam e Portal BNC (bncamazonas.com.br). As transmissões contaram com audiodescrição e libras na TV e nas redes sociais do Governo do Amazonas e da Cultura.

* Com informações da assessoria de imprensa