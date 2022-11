Segunda parcela do 13º e antecipação do salário de dezembro geram expectativa de recordes no comércio

Redação AM POST

Anunciado pelo governador Wilson Lima para os dias 12 e 13 de dezembro, o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais, somado à antecipação do pagamento do mês de dezembro para os dias 21 e 22/12, vai injetar R$ 1 bilhão na economia amazonense e a previsão é de que o comércio alcance recordes de vendas no final do ano, refletindo, também, no número de novas contratações para o mercado de trabalho.

“Todas as vezes que a gente coloca dinheiro em circulação, é uma roda que gira. Porque se o comerciante tem a certeza de que vai ter R$ 1 bilhão em circulação, ele tem a tranquilidade de fazer uma contratação temporária, um investimento, porque sabe que, de alguma forma, ele vai ter esse retorno. Todo mundo acaba sendo beneficiado”, afirmou Wilson Lima, durante o anúncio das datas de pagamentos, nesta sexta-feira (11/11).

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag, destacou que o alinhamento das entidades do comércio com o Governo do Estado resulta em índices positivos para a economia.

“Essa conversa que nós tivemos com o governador Wilson Lima para ajustar as datas é muito importante, principalmente porque nós estamos entrando agora na Black Friday. Acho que nós vamos bater o recorde em 13º e folha de pagamento. E, com isso, vem o consumo e vem também a receita da Secretaria de Fazenda”, pontuou Assayag.

Ralph observou, ainda, o aumento nas contratações e a possibilidade de novos investidores se firmarem na capital amazonense.

“Tudo isso com ajuste, com parceria e entendimento do Governo e do comércio, acho que nós vamos ter um final de ano muito bom, tendo um maior número de pessoas empregadas e volume de vendas que vai acontecer, talvez com outras empresas vindo para o nosso estado também”, concluiu o presidente da CDL Manaus.

A estimativa do governo estadual é de que mais de 1,2 mil pessoas sejam encaminhadas para vagas de emprego temporário, neste fim de ano, especialmente na área do comércio.

Injeção de recursos

Somando a segunda parcela do 13º (R$ 300 milhões), com a folha mensal de pagamento de dezembro (R$ 700 milhões), o Governo do Amazonas pagará neste fim de ano R$ 1 bilhão aos funcionários públicos estaduais.

Atualmente, o Governo do Amazonas conta com 82.514 servidores ativos, que receberão R$ 231,1 milhões, e mais 38.415 beneficiários aposentados e pensionistas, que somam o valor de R$ 67,5 milhões a serem recebidos. Desses, 17.365 são inativos (R$ 40,3 milhões) e 7.917 são pensionistas (R$ 20,2 milhões). Os dados são da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e da Fundação Amazonprev.