Segundo colocado na eleição suplementar de Coari, Robson Tiradentes agradece votos e apoiadores

Redação AM POST

O candidato do PP, Keitton Pinheiro, venceu a eleição suplementar em Coari e será o prefeito do município até dezembro de 2024. Após consolidação do resultado a coligação do segundo colocado no pleito, Robson Tiradentes Júnior, que alcançou pouco mais de 34% dos votos, divulgou nota de agradecimento aos apoiadores.

