Segundo edital de credenciamento para empresas interessadas em participar do programa Amazonas Meu Lar é publicado pelo Governo do Estado

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas lançou o segundo edital de chamamento público para o credenciamento de empresas interessadas em ofertar empreendimentos habitacionais para o Programa Amazonas Meu Lar. Essas moradias serão destinadas a famílias que se enquadram nas faixas 1 – renda mensal bruta de até R$ 2.640,00 e faixa 2 – renda mensal bruta de R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00 – e aptas a receber o subsídio estadual “Entrada da Moradia”.

O cadastramento está aberto até 20 de outubro e está sendo coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) em conjunto com a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab).

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, explicou que essa linha de cadastramento atual destina-se ao financiamento de propriedades com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os empreendimentos serão selecionados primeiramente pelo Governo do Estado e a contratação dependerá da aprovação, pela Caixa Econômica, do terreno, dos projetos e documentos pertinentes às propostas e sua adequação às diretrizes estabelecidas pelo agente financeiro no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, e pelos Programas Amazonas Meu Lar.

A meta do Amazonas Meu Lar é ofertar 24.044 soluções de moradia, das quais 22.043 serão apartamentos construídos por programas estaduais ou por meio do incentivo para o financiamento através da Caixa Econômica Federal. Nesse último caso, o Governo do Estado fornecerá o subsídio “Entrada da Moradia”, que é o valor equivalente à entrada, para aqueles que desejam financiar uma propriedade diretamente com a construtora, através do programa Minha Casa, Minha Vida.

“O subsídio vai ajudar aquela família que está disposta a financiar o imóvel, mas não consegue pagar o sinal referente à entrada”, afirma Marcellus Campêlo. Nessa modalidade, a meta é proporcionar o financiamento de 13.654 imóveis. O valor do subsídio varia até R$ 35 mil para as pessoas enquadradas na Faixa 1 do programa e até R$ 30 mil para a Faixa 2.

Credenciamento

Os documentos para o credenciamento podem ser entregues pelo e-mail [email protected]. A íntegra do edital está disponível no site do programa https://www.amazonasmeular.am.gov.br.

Amazonas Meu Lar

O Programa Amazonas Meu Lar tem como meta oferecer 24.044 soluções de moradia e regularizar 33 mil imóveis. O programa está estimado em R$ 4,7 bilhões, somando investimento do Governo do Estado, recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do FAR. Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site http://www.amazonasmeular.am.gov.br.

Redação AM POST