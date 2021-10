Segurança na fronteira do Amazonas ganha reforço com 130 agentes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Policiais civis, militares e bombeiros militares participaram de um treinamento para atuação nas áreas de divisas e fronteiras, na última quinta-feira (28/10), no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. As ações da operação Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado em julho de 2021 pelo governador Wilson Lima e coordenado pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Mansur.

De acordo com o coronel Lima Júnior, chefe do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), 130 agentes vão embarcar até o dia 10 de novembro para municípios do interior do estado.

“A Secretaria de Segurança Pública, através do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras, está desencadeando, a partir de novembro, a operação Fronteira Mais Segura. São nove municípios em que estaremos atuando dentre os principais Tabatinga, reativando com a parceria com a Polícia Federal na base Anzol, e as demais bases que já existiam, como a Base Arpão”, informa o gestor.

“Isso mostra a preocupação do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança Pública em atuar em diversas regiões dos rios para coibir o tráfico de entorpecentes nesses dois eixos”, destacou Lima Júnior.

Ainda de acordo com o coronel Lima Júnior, os policiais também irão atuar na divisa do Amazonas com os estados do Pará e Roraima. Ele destaca ainda o resultado da Base Arpão na região do município de Coari.

“Na época de seca, o ribeirinho tinha de carregar a embarcação para perto da sua casa. E hoje, com Base Arpão, ele pode deixar a embarcação no rio e vai saber que está segura. A comunidade ribeirinha pode contar com os policiais”, disse.

Participaram do treinamento policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), do Batalhão de Choque, policiais civis e bombeiros militares.

Amazonas Mais Seguro – O programa Amazonas Mais Seguro contempla um conjunto de ações, com implementação de curto e médio prazos, promovendo a integração dos órgãos de Segurança para que seja possível alcançar a redução das taxas de homicídios e outras mortes violentas.

Também objetiva ampliar a apreensão de entorpecentes, armas de fogo e munições, além de aumentar o índice de resolução de inquéritos de crimes letais intencionais.

Com isso, o Governo do Amazonas, por meio da SSP-AM, busca levar mais segurança para a população, além da melhoria da produtividade e redução dos índices criminais.

*Com informações da Assessoria de Imprensa