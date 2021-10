Seinfra anuncia paralisação parcial temporária da quinta frente de obras da AM-010 devido baixa resistência do solo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) informa que os trabalhos na quinta frente de obras da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara), no trecho situado na saída da sede do município do Rio Preto da Eva em direção a Manaus, foram parcialmente paralisados em razão de estudos que demonstraram baixa resistência do solo na área. O serviço no trecho ficará suspenso até a conclusão dos estudos e solução a ser adotada.

A suspensão parcial dos trabalhos se deu após ensaios de laboratório apontando resultados insatisfatórios do solo da área para o serviço de reciclagem, que consiste no reuso do material para compor as camadas de base. A baixa resistência poderia comprometer a qualidade do serviço de pavimentação e a durabilidade da pista.

De acordo com a fiscalização da Seinfra, a paralisação temporária não afetará o cronograma da obra, visto que apenas os serviços de terraplenagem e de reciclagem serão paralisados. Os serviços de limpeza e de bota fora continuam em execução.

A Seinfra reforça ainda que a suspensão dos serviços tem por objetivo garantir a qualidade da obra e a vida útil da estrada, que é de vital importância para o desenvolvimento econômico da capital, Manaus, e de todos os demais municípios por ela abrangidos.