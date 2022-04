Seinfra assina contrato para reforma e ampliação da 31ª DIP em Iranduba

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinou na manhã desta quarta-feira (27/04), contrato para a reforma e ampliação da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), localizada na Avenida Amazonas, em Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

Com investimentos de R$ 573.502,30, o contrato contempla a realização de serviços em uma área de 306,94 m², incluindo o tratamento (impermeabilização); revestimento; pinturas; instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e combate a incêndio; reservatório de água elevado; drenagem, entre outros.

O projeto contempla ainda a revitalização da sala de permanência, Cartório, sala de investigação, salas dos delegados titular e adjunto, sala do escrivão, celas de detenção, estacionamento, entre outros itens. A obra está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2022.

Além de oferecer uma infraestrutura mais adequada para o atendimento da população, a obra irá contribuir para que os servidores tenham um melhor suporte administrativo para as operações e investigações policiais, colaborando assim com a eficácia da segurança pública no município.

Continua depois da Publicidade

Situada na Região do Rio Negro-Solimões, Iranduba, que integra a região metropolitana de Manaus, conta com uma população estimada em 49.718 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2021.