Seis pessoas ficam feridas em acidente com ônibus no Amazonas

Redação AM POST

Um acidente de trânsito, deixou seis pessoas feridas neste sábado (2), no quilômetro 40, na estrada perto do distrito de Matupi, em Humaitá, BR-230, no Amazonas.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam em um ônibus com destino a Rondônia, durante o trajeto, o veículo acabou saindo da pista e tombou.

No veículo havia 20 passageiros, seis ficaram feridos e entre eles, um gestante e uma criança.

O Corpo de Bombeiros e ambulâncias foram acionadas para o local e os feridos foram levados para uma unidade hospitalar.

As causas do acidente devem ser investigadas.