A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Seis prefeitos do Amazonas são alvo de representações do MPC por negligência ambiental e financeira

São 16 prefeitos do interior que passaram a ser investigados em pouco mais de uma semana por omissão de políticas relacionadas ao clima.

Por Jonas Souza

20/08/2025 às 19:02 - Atualizado em 20/08/2025 às 19:13

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) admitiu representações apresentadas pelo Ministério Público de Contas (MPC-AM) contra seis prefeitos de municípios amazonenses por suposta omissão na implementação de políticas públicas municipais relacionadas ao clima, planos de adaptação e finanças ambientais.

PUBLICIDADE

Na última quinta-feira (14/08), outros dez gestores municipais já haviam sido notificados pelo TCE-AM pelo mesmo motivo. Entre eles, os prefeitos de Boca do Acre, Lábrea, Manicoré, Tefé, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Barreirinha, Parintins e Careiro Castanho.

Com isso, já são 16 prefeitos do interior do Amazonas que passaram a ser investigados em pouco mais de uma semana por omissão de políticas públicas relacionadas ao clima e à gestão financeira municipal.

PUBLICIDADE

Leia mais: Dez prefeitos do interior do AM são notificados por omissão de políticas climáticas e má gestão financeira

Entre os gestores citados estão:

  • Kátia Dantas, prefeita de Anamã (Processo nº 14523/2025);

  • Antônio Fernando Fontes Vieira, prefeito de Presidente Figueiredo (Processo nº 14522/2025);

  • Lucenildo de Souza Macedo, prefeito de Alvarães (Processo nº 14381/2025);

  • Edir Castelo Branco, prefeito de Maraã (Processo nº 14586/2025);

  • Nelson Nilo, prefeito de Manaquiri (Processo nº 14585/2025);

  • Marcos Souza Martins, prefeito de Uarini (Processo nº 14520/2025).

De acordo com os despachos assinados pela Presidência do TCE-AM, os processos têm como foco a apuração de má-gestão financeira e climática. As representações apontam que a ausência de planos e políticas de enfrentamento às mudanças climáticas expõe as populações locais a riscos e ameaças, em especial em municípios vulneráveis a enchentes, secas e outros eventos extremos.

PUBLICIDADE

O Ministério Público de Contas reforça que a negligência dos gestores em estruturar ações e destinar recursos voltados à adaptação climática pode configurar violação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação ambiental vigente.

Os processos foram admitidos entre os dias 15 e 19 de agosto de 2025, e agora seguem para análise e instrução, podendo resultar em sanções administrativas e financeiras caso as irregularidades sejam confirmadas.

Confira

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA

Crimes são coagir processo e tentar abolir Estado de Direito.

há 10 minutos

Amazonas

Cacique é atacado por onça em área de floresta no sul do Amazonas

Líder indígena foi socorrido por equipes de saúde, transferido de helicóptero e segue internado em estado estável no Hospital Regional de Lábrea.

há 23 minutos

Amazonas

Cientistas da Amazônia entregam carta com soluções ambientais à Janja e ao presidente da COP30 em Manaus

O encontro ocorreu na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e contou com a presença de mais de 200 representantes.

há 26 minutos

Brasil

Silas Malafaia é alvo de operação da PF por ordem de Moraes e fica proibido de sair do país

Ordem de Alexandre de Moraes leva Polícia Federal a cumprir busca e apreensão contra o pastor.

há 42 minutos

Polícia

Detento é encontrado morto em presídio de Manaus

Secretaria de Administração Penitenciária informou que perícia preliminar não encontrou sinais de violência.

há 48 minutos