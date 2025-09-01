Sem detalhar obra, prefeito Beleza pretende gastar mais de R$ 2,2 milhões para construir creche em Santa Isabel do Rio Negro

Notícias do Amazonas – A prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, sob a gestão do prefeito José Ribamar Fontes Beleza (UB), pretende gastar mais de R$ 2,2 milhões dos cofres públicos do município para construção de uma creche na cidade. A informação consta no Diário Oficial dos Município do Amazonas (DOM-AM) desta segunda-feira, 1º, e é assinada pelo gestor.

O contrato foi homologado no último dia 29 de agosto e prevê a edificação da Creche Neide Tomaz Avelino – Pré-Escolar Tipo 2, a ser vinculada à Secretaria Municipal de Educação. A obra será executada pela empresa Constrio LTDA, vencedora da Concorrência Presencial nº 004/2025, no valor de R$ 2.286.743,20.

De acordo com o extrato do termo do contrato, a vigência é de 12 meses. O documento, contudo, não esclarece quando a construção deve ser iniciada no município. No entanto, o alto valor destinado à obra chama atenção em um município que enfrenta problemas históricos de infraestrutura, saúde, saneamento básico, e, recentemente, a cheia do Rio Negro, o que levanta dúvidas sobre as prioridades da atual gestão.

Além disso, o documento também não esclarece quantas salas a creche deve ter, nem quantos alunos a unidade de ensino deve suportar, bem como se as obras já iniciaram ou não.

A empresa contratada

A Constrio LTDA foi fundada em 2023 e está sediada em Manaus, no bairro Parque 10 de Novembro. Seu sócio administrador é Berlisson Fraine dos Reis Gonçalves, e o capital social registrado é de R$ 500 mil. A atividade principal da empresa, conforme a Receita Federal, é a construção de edifícios.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura para solicitar mais informações sobre o contrato, enviando as seguintes perguntas:

Quais critérios justificam o investimento de mais de R$ 2,2 milhões na obra da creche?

Qual o prazo previsto para início e conclusão da construção?

Como a gestão municipal pretende garantir transparência e fiscalização na execução do contrato?

Há outras obras de infraestrutura ou educação em andamento no município com valores semelhantes?

A reportagem também pediu esclarecimentos da empresa, enviando as seguintes perguntas:

Como a Constrio LTDA avalia a conquista deste contrato?

Quais são os prazos previstos para o início e conclusão da obra?

A empresa pode detalhar a estrutura da creche e quais benefícios o projeto deve trazer à comunidade?

Há previsão de geração de empregos locais durante a execução da obra?

Até a publicação, sem retorno de ambas as partes. O AM POST pontua que o espaço segue aberto para devidos posicionamentos.

Confira o documento:

Contrato Santa Isabel do Rio Negro