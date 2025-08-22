Sem detalhar, Prefeitura de Urucará quer gastar cerca de R$ 3,6 milhões para construção de creche

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Urucará, sob a gestão do prefeito Bosco Falabella (UB), no interior do Amazonas, assinou um contrato no valor de R$ 3.689.874,31 com a empresa Credencial Engenharia Ltda, de Manaus, para a construção de uma creche pré-escola do tipo 1. O extrato da contratação foi assinado oficialmente no início de agosto, mas publicado nesta sexta-feira, 22, no Diário Oficial dos Municípios (DOM), porém, sem detalhar o projeto executivo, localização exata da obra ou justificativa técnica para o valor investido.

O contrato, firmado por meio da Concorrência nº 003/2025, tem vigência de 12 meses e prazo de execução de 10 meses. A fonte de recursos utilizada é a 569, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A empresa

A Credencial Engenharia Ltda foi fundada em 2002 e tem capital social de R$ 1,3 milhão, segundo registros da Receita Federal. O valor é quase três vezes menor que o contrato assinado com Urucará. A atividade principal da empresa é classificada como obras de alvenaria, e seus sócios são Carlos Augusto Souza do Nascimento e Luciano de Arapujo Corrêa.

Município depende quase totalmente de repasses

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Urucará — com uma população estimada de 19,5 mil pessoas — é fortemente dependente de recursos externos: 93,19% de suas receitas em 2024 vieram de transferências federais e estaduais. No ano passado, o município arrecadou R$ 113,5 milhões e empenhou R$ 103,6 milhões em despesas.

Outro lado

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Urucará e com os representantes da Credencial Engenharia Ltda para obter mais detalhes sobre o projeto e os critérios adotados na contratação. Até o momento, não houve retorno.

Confira o documento: