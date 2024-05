“Sem o triciclo carregamos caixas de 60 kg nas costas”, destaca agricultora que recebeu veículo para facilitar produção

Notícias do Amazonas – “Sem o triciclo a gente carrega nas costas [as caixas]. Uma caixa de mamão pesa 60 quilos e a saca de macaxeira 50, tudo braçal. Agora vai fazer a diferença”, a afirmação é de Carla Ribeiro, 48, agricultora de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Carla está entre os mais de 10 mil produtores rurais beneficiados naquele município com R$ 3 milhões em equipamentos e investimentos entregues pelo Governo do Estado, nesta quinta-feira (09/05).

Carla é presidente da Associação de Produtores Rurais da Comunidade Menino de Deus que recebeu triciclos entregues aos produtores. Ao todo, 16 instituições foram beneficiadas com diversos itens. O investimento faz parte da estratégia do governador Wilson Lima de fomentar a economia do interior do estado e consequentemente promover o desenvolvimento social dos municípios.

“Eu acredito muito no setor primário. Nosso governo acredita no setor primário, nosso povo tem uma vocação para plantação, para piscicultura, para pesca, isso é inerente à atividade do nosso povo. Quando eu assumi o governo, em 2018, o orçamento para o setor primário era de 90 milhões de reais. E já no primeiro ano que eu assumi, passou para 300 milhões. Nós estamos fazendo investimentos como nunca antes no setor primário”, disse o governador.

A presidente da Cooperativa de Fruticultores de Manacapuru, Núbia Neves, 54, pontuou que a gestão do governador Wilson Lima possui um olhar diferenciado para os produtores. “As placas solares vão diminuir o nosso custo de energia solar, de energia no nosso galpão. Isso traz uma grande importância na vida dos nossos produtores, que hoje a gente já tem como ganhar um dinheiro extra e botar outras coisas aqui para funcionar no nosso galpão também, que é da cooperativa”, acrescentou. Placas solares também faziam parte dos equipamentos recebidos pelos agricultores.

O recurso e investimentos foram viabilizados por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Incluindo as entregas para o setor primário, o governador Wilson Lima realizou investimentos na ordem de R$ 13 milhões no município.

*Com informações da assessoria