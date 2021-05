Sem trabalhar e morando no exterior, ‘funcionários fantasmas’ do gabinete de Mayara Pinheiro receberam mais de R$ 14 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os cofres públicos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) pagaram mais de R$ 14 mil em salários a Rosemary Cunha Martins e Ryan Gabriel Silva, denunciados como supostos “funcionários fantasmas” do gabinete da deputada estadual Mayara Pinheiro (PP). Eles foram exonerados dos seus respectivos cargos na Casa Legislativa, na última quarta-feira (12) após descoberta de que moram no exterior.

Os servidores “fantasmas” foram objeto de uma representação encaminhada ao Ministério Púbico do Estado do Amazonas por Raione Cabral Queiroz, candidato a vereador nas eleições de 2016 em Coari.

Rosemary Cunha Martins, ex-mulher de Adail Pinheiro, pai de Mayara Pinheiro, mora em Portugal e conforme Portal da Transparência da Aleam, recebia salário bruto de R$ 1.936. A nomeação dela no cargo de assessora de diretoria consta no diário eletrônico da Assembleia Legislativa do Amazonas na edição do dia 26 de fevereiro deste ano (Edição nº 1643).

O outro servidor, segundo a representação, é Ryan Gabriel Silva, marido de Karen Pinheiro, irmã da deputada, mora em Toronto, no Canadá, e recebia R$ 3.432,69. A nomeação dele no cargo de assessor de diretoria foi publicada no diário eletrônico da Casa Legislativa na edição do dia 25 de fevereiro deste ano (Edição nº 1642).

Ao longo de cerca de três meses, período em que ficaram lotados na Casa Legislativa, os dois receberam o valor líquido de R$ 14,2 mil da Aleam.

A deputada ainda não se pronunciou sobre o caso.

Veja dados do Portal da Transparência da Aleam: